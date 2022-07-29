采远程监测与诊断科技业者 电梯例行维修每三月一次

（早报讯）远程监测与诊断科技会让电梯运作更加安全可靠。采用这项科技并符合条件的业者，8月起可通过新的监管沙盒计划，将电梯例行维修保养的间隔时间从目前的每月一次延长至三个月。

电梯故障时要派人检查维修，维修员有时候也须花好些时间才能找出问题。通过远程监测与诊断科技，系统会自行收集和分析电梯运作的数据，更准确地探测和诊断出问题，甚至还能进行预测，提醒维修员在电梯故障前纠正问题。这不仅能提升电梯的安全和可靠度，也能减少这个领域对人力的依赖。

为鼓励业界更广泛采用这项科技，建设局制定一套运作准则，列出这类方案须符合的运作和安全等方面的要求。这是全球首套针对这项科技的运作准则。当局也推出监管沙盒，允许符合条件者延长须为电梯进行维修保养的间隔时间。

现规定为每月至少一次

在现有规定下，电梯业者每个月须安排承包商为电梯进行至少一次维修保养。从8月起，为电梯安装远程监测与诊断科技系统的业者可同承包商和系统供应商，申请把维修保养的间隔时间延长至三个月一次。

申请者必须提交安装系统后至少六个月的电梯性能数据，并确保系统符合准则要求，才会获得当局批准。建设局会密切观察监管沙盒参与者的表现，确保不会有任何安全问题。