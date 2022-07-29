试行智能工具助救灾 民防部队获公共服务转型奖

（早报讯）不久后，智能手表可能成为消防员和救护人员的标准配备，实时监测他们救灾时的动向和生命体征，确保在人员体力不支前就能把他们调换出来。

这是榜鹅消防局正在试行的智能配备之一，可即时与控制中心连接，协助分配资源，以及传输照片和视频等信息。

新加坡民防部队今年获颁公共服务转型（业务转型）奖，负责未来科技与公共安全的民防部队副总监林仰恩受访时说，人力市场紧张是我国常见的挑战，因此民防部队正寻求能充分利用科技的方法，为社区提供更有效、优质的服务。

目前，在案发现场附近设置的控制中心仍使用白板、马克笔、实体标签和无线电，而民防部队未来有意通过平板电脑和智能手表等设备，将集结点的运作数码化，方便调配资源。

主管公共服务的教育部长陈振声星期五（7月29日）在公共服务转型奖颁奖仪式说，为应对国家所面对的挑战，公共服务须建立重视灵活、合作和终身学习的文化，而获奖者都展现了这些特质。

陈振声说，获奖者的故事让他对公共服务所能取得的成就深感鼓舞，包括为民众和企业创造价值，以及关怀社区和环境。

他指出，创造价值并不容易，须先把人民和企业放在核心，并深入了解相关利益方，合作运用资源。“我们须以灵活和创新的方式行事，才能提供方便、反应迅速和公开透明的服务。这也是我们的人民对公共服务人员的期望。”

今年共有67个机构、公务员和公众获得公共服务转型奖，横跨监管政策卓越奖、创新者卓越奖和技能提升卓越奖等12个类别。