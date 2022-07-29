银行股遭获利卖出 海指受压回跌0.28％

（早报讯）周末来临前本地银行股遭获利卖出，使到新加坡股市的晴雨表——海峡时报指数在星期五（7月29日）受压回跌，全天小跌9.09点或0.28％，闭市报3211.56点，在3200点水平仍然获得支持.

海指全周仍涨0.95％，在7月份成功取得3.52％的可观涨幅。

星期四闭市后发布业绩的怡和系股票，星期五股价受到冲击。

东南亚各地股市星期五多数下跌；东京、上海、深圳和香港股市分别收跌0.05％、0.89％、1.00％和2.26％，首尔和悉尼则上涨0.67％和0.81％。

资深股票经纪冯施钧受访时说，由于经济增长放缓和区域各地通货膨胀率飙升的不确定性，市场仍然波动和不稳定。大华银行（UOB）在过去两周的股价一直在反弹，因为市场看好它的盈利。因此，鉴于目前市场的情绪，投资者倾向于在星期五上午获益卖出。

分析师：中国暂不会解除对科技公司的打压

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时指出，由于星期四举行的经济会议发出了负面信号，中国和香港市场星期五都下跌。中国短期内可能不会出台大力度的刺激措施，它将继续采取防疫清零政策。同时，一些关于阿里巴巴、美团和其他科技巨头的负面消息也预示着当局不会解除对科技公司的打压。

新加坡股市星期五整体交易量增至12亿9000万股，交易总值增至13亿5000万元。全场上升股240只，下跌股258只。

海指成份股15只上涨，13只下跌，2只持平。

大华银行星期五股价跌2.51％，闭市报27.55元。它星期五开市前发布业绩，第二季业绩符合市场预期，净利同比增加11％至11亿元。

星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）的股价分别跌1.10％和0.34％，收报31.47元和11.67元。

怡和系股票当中，香港置地（Hongkong Land）与怡和合发（Jardine C&C）股价分别劲涨6.79％和2.75％，收报5.19美元和28.00元；DFI零售集团（DFI Retail Group）股价挫跌4.11％，收报2.80美元。