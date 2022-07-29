食品局承认沟通有误 但发停产令因楗柏两产品山梨酸超标

（早报讯）食品局今年4月回答楗柏中峇鲁水粿有关能不能在粿制品中添加山梨酸时，没有清楚注明只能在馅料中使用，导致误解。而厂家生产的九层糕和木薯糕一度使用浓度超标的山梨酸，所以被要求停产。

食品局发言人星期五（7月29日）答复《联合早报》询问时说，4月12日他们回答Tiong Bahru Tian Bo Shui Kueh（简称TBTBSK）询问是否可在粿制品中使用山梨酸（sorbic acid）时告诉对方可使用，但不可超过1000ppm。这其实是不正确的，导致对方以为粿制品中可使用不超过1000ppm的山梨酸。

实际上，根据新加坡食品条例，粿制品中只限馅料可添加苯甲酸（benzoic acid）或山梨酸，但不可超过1000ppm。

TBTBSK是楗柏中峇鲁水粿的公司注册名称。食品局发言人说，他们在4月20日通知TBTBSK正确的信息。

食品局在4月19日在进行例常执法行动时稽查TBTBSK，带走水粿、九层糕和木薯糕样本供检测，并发现其中九层糕和木薯糕这两种产品中，含有高浓度山梨酸，超过限制的1000ppm。

由于不符合新加坡食品条例，食品局在经过调查后，7月26日下令TBTBSK停产相关产品和禁止销售。

7月27日TBTBSK提供第三方实验室食品检测报告，报告显示他们现有的产品不含山梨酸和遵守新加坡食品条例，因此食品局撤回停产令，这意味着商家即日起可恢复生产、分销和销售三款粿制品。

食品局对和TBTBSK沟通不良，导致对方以为粿制品中可使用不超过1000ppm的山梨酸感到遗憾，并表示下来将审查内部程序，以确保向食品制造商准确地传达食品安全要求。