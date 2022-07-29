城市发展酒店服务信托上半年派息增加67.2％至2.04分

（早报讯）旅游需求逐步恢复，城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）上半年每合订证券单位派息（DPS）2.04分，同比增加67.2％。

在保留了部分可派发收入为营运资本后，信托上半年可派发收入增加68.4％至2520万元。信托将于8月30日派息。

信托星期五（7月29日）开市前发布上半年业绩，总营收增长49％至9860万元，净房地产收入增加37.8％至5100万元。

在第二季度，投资组合的大部分市场复苏加快，净房地产收入在该季大幅增长55.4％至2680万元。

在6月份，有九家酒店的客房平均收入（RevPAR）比2019年6月、即冠病大流行病前更高。

城市发展酒店服务信托管理公司总裁杨为荣在文告中说，另有四家酒店的客房平均收入已恢复到2019年6月的90％以上。“展望未来，我们已经做好准备，把握市场复苏。航空公司增加载客量，企业业务更强劲恢复，需求预计会出现。”

就2022年上半年而言，净房地产收入的增长主要由新加坡和英国的酒店，以及马尔代夫度假村所贡献，共增加了1690万元。

商场Claymore Connect的净房地产收入增加了100万元，这是因为租户销售持续复苏，新加坡零售业也逐渐正常化。

不过，澳大利亚和新西兰的净房地产收入下滑，比去年同期减少了480万元，部分抵消了整体增长。

信托截至6月底的负债率为39.5％，仍有5亿8730万元举债空间。信托闭市报1.32元，跌2.22％。