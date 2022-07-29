怡丰城首季租户销售额比疫情前高19％ 达到2.5亿元

（早报讯）怡丰城（VivoCity）业务持续稳健复苏，截至6月底第一季的租户销售额已比冠病疫情前2019年同一季高出18.7％，达到2亿4840万元，虽然910万人次的人流量只等于疫情前同一季的70％。

丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）星期五（7月29日）闭市后发布的季度业务报告显示，和一年前同季比较，怡丰城截至6月底第一季的租户销售额大增53.3％，人流量也大增50.9％。怡丰城上财年同季的租户销售额为1亿6210万元，2019年同季为2亿零930万元；上财年同季的人流量为600万人次，2019年第一季为1310万人次。

丰树商业信托管理公司总裁林慧丽说：“怡丰城的强劲表现尤其让我们高兴，它的总收入和净房地产收入分别取得34.4％和45.0％的同比增长。随着2022年4月以来冠病防疫措施的大幅放宽，怡丰城在2022/23财年第一季的租户销售额进一步反弹至2亿4840万元，显著超越冠病疫情之前的水平。我们有信心，随着社会活动和国际旅行逐步恢复正常，怡丰城的表现将继续攀高。”

丰树商业信托除了怡丰城，还拥有办公楼和商业园资产，包括丰树商业城（MBC）、mTower和丰树安顺（Mapletree Anson）。它与丰树北亚信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）的合并已生效，后者在香港拥有购物商场又一城（Festival Walk），在北京、上海、东京和首尔都拥有商业大厦。

信托指出，2022/23财年第一季总营收和净房地产收入分别同比增加8.8％和10.1％，达到1亿3500万元和1亿零666万元。“冠病防疫措施的放宽、租金回扣减少以及怡丰城与丰树商业城的贡献增加，信托的盈利也同步取得增长。”