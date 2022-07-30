上半年逾7200组屋单位竣工 较去年同期增16％

（早报讯）我国今年上半年有六个项目逾7200个预购组屋单位竣工，较去年同期增加16％，也是自2020年以来最多的。

受冠病疫情影响，这六个项目原有的竣工日期都被延误，其中三个得以在新日期的一个多月前完工，情况与去年相比同样有所改善。

建屋发展局星期六（7月30日）发文告说，上半年竣工的7219个单位，比2021年上半年竣工的6275个单位多。若比较2020年上半年，疫情初袭期间竣工的2485个单位，则增加了近两倍。

上半年建成的六个项目工程都出现延误，受影响买家已在过去三到九个月内获知修订后的预计竣工日期。其中，榜鹅Northshore Edge、武吉班让Senja Heights和Senja Ridges得以在预计竣工日期一个多月前完工。总体上，六个项目的等候时间介于3.9年至5.3年。

上半年建成的六个项目工程都出现延误，受影响买家已在过去三到九个月内获知修订后的预计竣工日期。其中，榜鹅Northshore Edge得以在预计竣工日期一个多月前完工。（张思庆摄）

建屋局也说，目前有近100个组屋项目在兴建中，这些项目的预计等候时间介于两年到5.4年，等候时间中位数约为4.3年。

文告引述建屋局局长陈明锐说，过去两年受疫情重创的建筑业已逐渐重拾步伐，建屋局一直与咨询公司和承包商紧密合作，落实减少延误的举措，也协助伙伴保障必要资源供应，使组屋买家能够尽快迁入新居。

“这些共同努力让建屋局得以在今年交付比过去两年同期更多的组屋单位给买家。我们计划在今年下半年交付更多单位，并正稳步做到在2022年全年交付比去年和前年更多的单位。”