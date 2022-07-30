族群与宗教互信圈更名 从四方面加强促进种族宗教和谐

（早报讯）成立了20年的族群与宗教互信圈更名再出发，准备在下来两三年内更新宣导计划，包括更定期地举办更具影响力的活动，吸引更多女性和青年加入等，以扩大和加深我国对种族与宗教课题的对话，更好地应对可威胁社会结构的新挑战。

更新后的计划也将为我国第四代领导团队推动的新加坡携手前进运动（Forward Singapore）做出贡献，让社区团结起来，加强我国的凝聚力和社会契约。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（7月30日）在族群与宗教互信圈（Inter-Racial and Religious Confidence Circles，简称IRCC）的20周年庆祝活动上致辞时宣布，IRCC将重塑改名为族群与宗教和谐圈（Racial and Religious Harmony Circle，简称和谐圈），以更好地反映它促进种族与宗教和谐的更广泛任务，但继续保留它建立信任和善意的宗旨。

由28人组成的IRCC咨询与维新工作组在今年3月成立，并在三个月内举办了六场会议检讨IRCC的工作，也向文社青部提呈了建议。

四管齐下确保和谐圈与时俱进

唐振辉说，文社青部下来将与工作小组从四大方面着手，确保和谐圈的内容与时俱进，可应对各种新趋势和挑战，如日益多元化的社会、不断变化的社会态度、复杂的安全威胁，以及新科技和社交媒体的兴起。

其中，双方将制定一套适用于各和谐圈的活动和项目，并更定期地举办更具影响力的活动，如跨信仰学习之旅和对话会等，齐聚社群就更广泛的种族和宗教课题展开讨论。

我国每年7月21日庆祝种族和谐日，今后每年的7月将定为种族和宗教和谐月，和谐圈将在这期间于社区举办系列活动，促进种族和宗教和谐。

文社青部和工作小组也计划丰富和谐圈的成员背景，除了广邀选区内的所有宗教组织成为会员，也希望吸引更多青年和女性加入，为更新领导层奠定基础。和谐圈也将探讨和社区利益相关者，如公民社会、学校和商团等加强合作。

和谐圈下来将为成员推出强制性的系统化培训计划，提升他们的知识与技能，包括加强对不同宗教的认识、破解偏见和成见、加强领导能力和数码媒体的技能。

一些计划将从8月起试行，并在下来两三年内扩大到所有的和谐圈。

IRCC是在2002年在美国九一一恐怖袭击事件和回教祈祷团恐袭阴谋揭露后成立，至今已在每个选区成立了91个IRCC，成员超过1500名，每年平均举办超过250场活动，旨在促进跨种族宗教间的和谐。