狱中拒打疫苗 虐猫男冠病逝

（早报讯）男子因虐猫和恐吓等罪行，被判七年预防性监禁。还在服刑的他在牢中拒绝接种疫苗，最后因冠病引起的肺炎过世。

50年来犯案累累

死者是71岁的陈培新（译音），过去50年有连串伤人、抢劫和拥有危险武器的案底。1996年他因误杀坐牢，2010年8月获释后，又在2016年10月至2017年4月间犯下新一轮的案件。

据之前报道，陈培新当时住在欧南园史布纳路（Spooner Road）第1座组屋，他和隔壁邻居经常因为养猫的问题发生口角。

2017年1月30日午夜，邻居家的公猫跑去跟陈培新饲养的母猫交配，这让他非常生气，结果他从门边抽出刀子划破公猫的肚子，公猫最终伤重死去。

同年3月，邻居的12岁外甥阻止陈培新跟他们家的另一只猫玩，后者威胁要割男童的喉咙和把他丢下楼。

陈培新过后因虐猫和恐吓等控状被判处七年预防性监禁，不料却因冠病引起的肺炎，于去年12月19日过世。

验尸庭星期五（7月29日）针对死者的死因进行研讯。调查揭露，死者自2021年11月25日起就因便秘而开始生病，但他没有冠病症状。监狱依照惯例为生病的囚犯进行核酸检测（PCR），死者检测结果为阳性，立即被隔离。

死者当时没有发烧，但有轻微症状，直到29日早上，他被发现已失去意识且发烧，被送到樟宜综合医院接受治疗。

死者X光显示他得了肺炎，被送入加护病房数日情况依旧没好转，于去年12月19日过世。

验尸官指死者是因自然死因过世，案件不涉及犯罪行为。