前议员杨康海高级律师病逝 终年60岁

（早报讯）人民行动党前议员杨康海高级律师因病逝世，终年60岁。

杨康海2006年从政，同年当选为丰加集选区国会议员，负责南洋分区。2011年大选前选区重新划分，南洋分区与其他区合并为蔡厝港集选区。杨康海顺利连任，并担任这个区的议员直到2015年。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期六（7月30日）下午在面簿贴文说，她对杨康海的逝世感到非常难过。

刘燕玲2011年从政时，与杨康海同在蔡厝港集选区团队。她说，杨康海对她来说就像一个大哥哥一样，“我经常期待在国会聆听他深思熟虑且有见地的发言”。

据悉，杨康海罹患癌症，他7月30日上午因感染并发症去世，遗下妻子和一女一子。

杨康海是知名律师，2000年受委为高级律师时年仅37岁，是历来最年轻的高级律师。他的主要执业领域是银行、商务和基础设施纠纷的诉讼和仲裁。

他1986年毕业自伦敦大学国王学院法学院，1988年回返新加坡，在旭龄及穆律师事务所（Shook Lin & Bok）执业，然后在1992年成为王明明律师楼的其中一名创办人。

王明明律师楼后来改名新加坡王律师事务所（WongPartnership LLP），杨康海2003年升任律所合伙管理人，然后在2007年出任高级合伙人。