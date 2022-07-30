51名义工加入新项目 向乐龄人士宣导防骗知识

（早报讯）警方和乐龄义工组织合作在星期六（7月30日）正式推出新项目，义工将协助警方教导乐龄人士防骗知识，以免他们成为诈骗案的受害者。目前已有51名义工加入这个项目，向超过520名乐龄人士宣导相关知识。

盛港邻里警局和新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）在星期六正式推出这项名为Police-RSVP Anti-Scam Engagement（简称PRAISE）的项目，邀请社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲出席。

这个项目旨在提高社区中乐龄人士对诈骗案的认识。参与项目的乐龄义工在学习与防骗相关的知识和技能后，协助警方向公众，尤其是年长者，宣导防骗知识，避免他们成为诈骗案的受害者。

这些乐龄义工也是社区守望计划（Community Watch Scheme）中的成员，除了防骗信息，他们也可掌握新加坡警察部队发送的最新的安全和保安资讯。

自2021年11月以来，共有51名义工加入PRAISE项目，并向超过520名乐龄人士宣导防骗知识。当局希望到了2022年12月，会有至少100名义工加入，教导乐龄人士如何对抗诈骗。

另外，当局也计划与其他机构和利益相关者合作，继续与乐龄人士保持接触，把这个项目扩展到宏茂桥警署以外的地区。

孙雪玲在致辞时说，打击骗案有三个关键领域，即辨识和阻止潜在骗案、展开执法行动和教育，其中教育是关键领域，对付骗案最好的防御是公众的辨识力。

她说，警方与多个机构合作，制定打击诈骗的措施，提高公众对诈骗的意识。“我们的下一个目标是增强公众举报骗局的能力，并采取行动保护自己远离骗案。”

宏茂桥警署署长张子明助理警察总监说，参与这项计划的义工将帮助警方宣传常见的诈骗手法和正确的网络卫生习惯。

他说，“目前加入项目的51名义工，已进行了14场反诈骗的宣传讲座，向超过520名乐龄人士宣导防骗知识，我们希望在接下来可以接触更多乐龄人士。”