淡滨尼河提升防洪能力 成为居民休闲新去处

（早报讯）经过四年翻修工程后，淡滨尼河长达1.4公里的段落拓宽并加深，可应付多三成的降雨量，增强防洪能力。河道周围也增设新衔接桥、瞭望台等设施，为居民提供休闲新去处。

通向大海的淡滨尼河（Sungei Tampines）总长3.3公里，穿越淡滨尼和白沙一带住宅区。公用事业局2018年起展开淡滨尼河的翻修工程，施工的部分从淡滨尼7道延伸至淡滨尼高速公路。

原本宽17米至20米的河道段落在翻修后拓宽4.5米，并加深0.5米，可容纳多三成的雨水，预防淹水。

淡滨尼河改建工程耗资4800万元，今年7月竣工。也是淡滨尼集选区议员的交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及东北区市长朱倍庆星期六（7月30日）为淡滨尼河主持开幕。

在公用局的活跃、优美、清洁——全民共享水源区（Active, Beautiful, Clean Waters，简称ABC水源）计划下，淡滨尼河采用土壤生物修复工程技术（soil bioengineering technique），把其中一边长达约1公里的河道重建成自然河岸。注入的大量绿植不仅美化景观，也可促进生物多样性。

淡滨尼河沿途也增设新公共空间，如瞭望台、座椅和凉亭等，为居民提供休闲去处。当局也增建花园桥，让附近居民能更方便地往返淡滨尼生态园（Tampines Eco Green）。

自2006年推出ABC水源计划以来，公用局至今完成了51个项目，还有六个项目会在接下来五年完成。