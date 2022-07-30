尚穆根：探讨如何处置377A的同时 须保护婚姻的地位

（早报讯）政府正在探讨如何处置刑事法典第377A节条文，同时考虑怎么保护婚姻的法律地位，防止任何人入禀法庭挑战婚姻的合法性。

内政部长兼律政部长尚穆根周六（7月30日）在慈济人文青年中心受访时说，政府广泛咨询了宗教领袖、基层领袖、公众和同性恋、双性恋与跨性别者，多数人同意男男性行为不应构成犯罪行为，但与此同时，他们也不希望男男性行为除罪化后，会对婚姻的地位造成任何变化。

尙穆根今年3月曾在国会上针对约束男性同性性行为的刑事法典第377A节条文提出看法。他当时说，我国社会对同性恋的态度已经逐渐转变，相关政策须跟得上观念的改变。

上周六（23日）在新加坡博览中心举行的保护新加坡市民大会（Protect Singapore Townhall），引起人们对支持和反对废除第377A节条文两派人的拉锯，有人因此报警举报这起活动。警方评估后觉得事情未涉及刑事犯罪。

针对这起事件，尙穆根说，“粉红点”（Pink Dot）今年6月举行活动，参与者发表了许多言论。就像粉红点一样，保护新加坡市民大会的主办者只是在行使他们的权利。

“粉红点”（Pink Dot）是声援本地同性恋、双性恋与跨性别者权益的年度集会。

他说，两派人都希望他们的意见被听见，所以未来还会有更多类似的情况发生。如果一方使劲推，另一方就会反击，这将威胁社会稳定。因此政府一直以来都提倡要适可而止，不要推动可能对社会造成伤害的立场。