【共运会】我国羽队混合团体赛力挫英格兰 以盟主身份闯八强

（早报讯）新加坡羽毛球队在星期六（7月30日）伯明翰共和联邦运动会举行的混合团体B组小组赛以4比1战胜英格兰，以盟主身份晋级复赛。

我国羽队在2018年澳大利亚黄金海岸共运会铜牌战0比3不敌英格兰无缘奖牌，此役再战，他们的实力已有很大的进步。

英格兰的单打实力不佳，主要的得分手段是双打。他们的混双、男双和女双都是世界排名前20的好手，在四年前的共运会赢得男双和混双金牌。

约2000名公众入场观看这场2018年共运会铜牌战的重演。世界排名第11位的东道主组合埃利斯／劳伦登场后，全场气氛热烈，我国羽队也不甘示弱，为首位出场的混双组合许永凯／陈薇涵加油打气。

我国混双组合许永凯／陈薇涵（红衣）以21比9、21比15击败世界排名第11位的东道主组合埃利斯／劳伦。（叶振忠摄）

首局非常胶着，不过局间休息回来后我国组合越打越顺，以21比9先下一城。许永凯／陈薇涵次局顶住压力，以21比15拿下胜利，助新加坡获得至关重要的一分。

接下来登场的两位单打都拿下胜利，世界排名第9位的骆建佑以21比12、21比12击败世界排名第55位的潘迪。

拿下这场胜利将大比分扩大至2比0。骆建佑说：“现在感觉是开心的，但比赛还没完，新加坡队还在比，希望等下可以去观众席给队友更多支持。”

世界排名第9位的骆建佑以21比12、21比12击败世界排名第55位的潘迪。（叶振忠摄）

随后出场的杨佳敏没有让冷门发生，对垒世界排名第150位的弗雷娅·雷德芬。她以21比4、21比8获得胜利，助我国获得第三分。由于新加坡已率先获得三场胜利，因此过后的两场双打比赛的成绩都不会影响最终结果。

世界排名第44位的许永凯／骆建贤在男双以21比19、12比21、18比21被世界排名第19位的莱恩／肖恩逆转；世界排名第82位的黄嘉盈／金羽佳则以21比19、21比17打败世界排名第14位的克洛伊／劳伦。