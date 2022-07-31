【共运会】泳将张正伟50米蝶泳摘银 新加坡进账本届首枚奖牌

（早报讯）我国泳将张正伟星期日（7月31日）为我国进账本届伯明翰共和联邦运动会首枚奖牌，他在男子50米蝶泳以23秒21获得银牌，成为新加坡历来第三名在共运会获得奖牌的泳手。

由于亚运会延期至明年9月，因此共运会是我国泳队2022赛季的最后一项大赛，张正伟今年在这个项目表现出色，是新加坡泳队成绩最好的运动员。

他在5月的河内东南亚运动会以破大会纪录的成绩（23秒04）赢得金牌，一个月后在布达佩斯世锦赛以刷新个人最佳成绩（23秒03）闯进决赛，成为决赛八人里唯一的亚洲选手。

来到共运会，部分参赛者是一样的，英格兰的普劳德最终以22秒81收下金牌，这项成绩刷新了他八年前在格拉斯哥共运会交出的22秒93大会纪录。张正伟以23秒21获得银牌，铜牌属于游出23秒27的澳洲泳手格雷。

张正伟赛后受访时说：“每个人来到这里都想赢下比赛，我很高兴可以获得银牌，但我还可以游得更快，下次我会游出更好的成绩。不管结果出来是第一名还是最后一名，每一场比赛我都会尽量交出最好的自己。我一直以来的目标就是持续进步，做得更好，我知道这不是我最好的成绩。”

张正伟是本届共运会首名站上游泳领奖台的亚洲泳手，他的成绩向每一位新加坡人证明了一件事，就是只要在某件事上付出最大的努力就会得到想要的结果。

“不一定要是游泳，也不用是从事某项运动，只要是在你生命中在某件自己擅长的事付出努力，你最后还是会发光的。”

此前，我国运动员在共运会游泳赛事中的成绩为1银1铜。奥运冠军约瑟林在2014年格拉斯科共运会获得男子100米蝶泳银牌，残疾泳将杜维崧则在2018年黄金海岸共运会斩获男子S7级50米自由泳铜牌。

当天一共进行10场决赛和三场半决赛，我国蛙泳选手洪玮和自由泳女将林香杞分别止步男子100米蛙泳和女子50米自由泳半决赛。