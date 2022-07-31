赌博管制局8月1日启动

（早报讯）从8月1日起，新成立的赌博管制局会统一监管我国所有赌博活动，包括为私人场所业者颁发经营者执照，以及通过新的刑罚结构，加重对非法赌博经营者等人的刑罚。

我国今年3月在国会三读通过新加坡赌博管制局法案和赌博管制法案。内政部星期天（7月31日）发文告指出，新法令8月1日生效，由赌场管制局重组而成的赌博管制局也会在同一天正式投入运作，成为管制各类赌博活动的单一机构。这会让政府更有效监管科技和赌博新趋势、新兴的赌博产品，并以更全面一致的方式制定与赌博相关的政策。

新加坡博彩公司和提供老虎机等赌博活动的私人场所业者，今后须向赌博管制局申请经营者执照。针对公司抽奖等风险较低的赌博产品，当局则会推行类别执照制度。

家人朋友间社交赌博仅限住家

新法令也允许家人朋友之间的社交赌博，但这仅限于在住家面对面进行，不包括网络平台。内政部指出，这是因为相关当局较难在这些平台核实他们的关系，以及活动是否真的只是社交赌博。警方会针对尝试走漏洞、进行非法赌博活动的犯罪团伙采取执法行动。

至于刑罚，线上和线下赌博罪行将面对三个等级的刑罚结构，罪责最大的经营者刑罚最重，其后依次为代理人和下注者。为阻遏犯罪团伙，非法赌博的刑罚将加重，这类活动的代理人和经营者都会面对强制监禁。

在赌场和老虎机房进行代理赌博（Proxy Gambling）则列为新的罪行，禁止玩家从赌博场所外，指示场内的人代为投注。