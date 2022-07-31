29岁本地男子 两年内三染冠病

（早报讯）本地一名29岁男子，两年内三度确诊冠病。令他想不到的是，第一次确诊后自己的核酸检测（PCR）连续61天呈阳性，足足在医院隔离了两个月。

从事医疗行业相关工作的陈姓男子（29岁）告诉《海峡时报星期刊》，自己2020年3月在我国进入病毒阻断措施前，出现发烧和咳嗽症状，核酸检测后确认感染冠病。那时，本地只有约900人确诊。

他确诊后被送去安微尼亚山医院隔离，与他同病房的还有三名陆续确诊的客工。他表示，自己第一次确诊时还没有出现冠病疫苗，因此最担心会将病毒传染给和自己住在一个屋檐下的母亲。陈姓男子有四个兄弟姐妹，他和60多岁的母亲（家庭主妇）以及一个姐妹同住。

第一次确诊时，他的症状第五天就开始减退，但核酸检测持续呈阳性长达61天，这段期间他一直被隔离，直到转阴后才出院。2021年2月，陈姓男子完成两剂疫苗接种。但同年9月，他再次出现喉咙痛、发烧及咳嗽等症状，进行核酸检测后确认他第二次感染冠病。但这次，他的症状只持续两天，并在第10天抗原检测（ART）呈阴。

今年1月，陈姓男子接种了追加剂。一个月后，他开始喉咙痛，证实第三次确诊，但这次的喉咙痛症状第二天就消失了。他三次感染的时间正好是变种毒株阿尔法（Alpha)、德尔塔（Delta）和奥密克戎（Omicron）成主流毒株的期间。

陈姓男子正值青年，身体也健康，因此不属于高风险人群。他表示，三中冠病“实属不幸”。但他很庆幸没有将冠病传染给同住的家人。