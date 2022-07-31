李智陞：建设智慧城市不仅需要科技 要有适当政策支持不同用户

（早报讯）要大规模释放数码化的全部潜力，建设真正的智慧城市，需要的不仅仅是科技，而是将科技整合到城市系统中，通过最适当的计划和政策支持不同用户。

国家发展部长李智陞星期天（7月31日）为世界城市峰会（World Cities Summit）的市长论坛致开幕辞，谈论城市所面对的两大趋势——数码化和脱碳（Decarbonisation）。

他说：“从自动执行某些任务，到收集和分析大量数据，数码科技如今能做很多事。但要大规模释放数字化的全部潜力，建设真正的‘智慧’城市，需要的不仅仅是科技。它也关系到我们如何将这些科技整合到更广大的城市系统中，横跨不同用户，并以最适当的计划和政策支持他们。”

例如，鹿特丹港使用通用数码平台向航运公司、码头等众多利益相关者提供实时数据，改善协调并优化了港口停靠，让船舶及时起航。港口因此可在整个疫情期间保持全面运作，并减少排放。

在数码化之外，城市面对的另一重大趋势是气候变化的生存威胁。李智陞说：“世界须要迅速和大幅度地脱碳。据一些估计，城市占全球碳排放量75%。因此，我们肩负着帮助世界脱碳的重大责任。”

尽管各国定下雄心勃勃的目标，但关键挑战在于如何处理可能出现的许多取舍——在更可持续的增长和更快的增长之间取舍，在更实质的可持续发展努力和这些努力潜在的高成本之间取舍。

李智陞认为，在就这些取舍进行谈判时，有可能找到双赢解决方案，释放新机会。

李智陞说：“归根结底，在数码化、脱碳和我们在城市所做的其他事情中，如果能团结人民，朝共同目标努力，成功机会将最大。要做到这点，我们须要与人民建立信任，让他们参与我们的计划，并将他们置于我们工作的核心，因为城市不仅仅关乎科技或基础设施。它们从根本而言，是关于人的。”