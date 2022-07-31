多四家咖啡店将加入邻里公厕保洁计划 提升公厕水平

（早报讯）自本地首个邻里公厕保洁推动小组在5月成立以来，参与试点计划的咖啡店公厕卫生水平有显著改善。公共卫生理事会将在下来三个月把这个计划扩展至多四家咖啡店，进一步提升我国公厕的整体卫生水平。

公共卫生理事会今年4月宣布成立首个邻里公厕保洁推动小组，并同裕华公民咨询委员会和裕廊—金文泰市镇理事会合作，从5月起在三家咖啡店展开为期三个月的试点计划。这三家咖啡店位于裕廊东31街第318座、裕廊西41街第494座，以及裕廊西道第429座。

公共卫生理事会和裕廊—金文泰市镇理事会在今年7月14日至22日对光顾这三个咖啡店的155名公众展开调查，以了解他们在试点计划进行期间，对这些咖啡店公厕卫生的满意度。

调查显示，有超过八成（86%）的受访公众反映，这些咖啡店的公厕变得更清洁，他们也更愿意使用。有88%的公众也认为，咖啡店业者、清洁工和公厕使用者都有责任保持公厕卫生。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期天（7月31日）在裕廊西41街第494座的“MEETUP @ 494”咖啡店，答谢参与计划的义工和咖啡店业者。他说，首个阶段的试点计划取得良好成效，四家分别位于波东巴西、三巴旺、淡滨尼和榜鹅的咖啡店将加入第二阶段的计划。

他说，这项计划能让咖啡店业者和公众更好地了解如何保持公厕的卫生整洁，无论是咖啡店业者、清洁工人或使用者都该互相配合，才能保持公厕干净。