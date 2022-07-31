【共运会】我国乒乓男团3比0胜加拿大 半决赛迎战英格兰

（早报讯）我国乒乓球男队在伯明翰共和联邦运动会男团复赛以大比分3比0打败加拿大，他们将在半决赛与东道主英格兰争夺决赛权。

这场比赛在新加坡时间星期日（7月31日）下午4时半举行，虽然3比0的比分看似是一场轻松的胜利，不过第二位和第三位出场的周哲宇和冯耀恩打得非常艰难，都是首局落后的情况下打满五局才成功逆转对手的。

率先出场的郭勇／冯耀恩以11比7、11比6、11比4轻松战胜加拿大组合哈金／爱德华，拿下团体第一分。接着出场的周哲宇挑战世界排名第48位的王臻实现逆袭，以7比11、11比5、9比11、13比11、13比11胜出。

他说：“我其实没有注意比分，这是一场非常艰难的比赛，很不容易。后面的时候对手累了，但我也很累，不过还是将精力集中在场上，一分一分去拼，每一分都要想好要怎么处理，关键球要打得比较果断。”

最后一位出场的冯耀恩对垒爱德华上演大逆转，以11比13、7比11、11比5、11比6、11比6胜出，助球队锁定一席半决赛门票。

冯耀恩拿下最后一分后，队友和教练周哲宇（左起）、高宁、傅绍峰和郭勇站起来欢呼。（叶振忠摄）

我国男队接下来的对手是英格兰，比赛会在星期一（8月1日）新加坡时间晚上11时半展开。英格兰以3比0零封塞浦路斯晋级四强，另一场半决赛则是尼日利亚对垒印度。

新传媒meWatch平台和新电信电视21-26频道将直播这场赛事。