【共运会】我国乒乓女团战胜澳洲 连续六届杀入决赛

（早报讯）新加坡乒乓球女队在星期一（8月1日）新加坡时间凌晨结束的女团半决赛中，以3比0打败澳大利亚，连续六届共和联邦运动会打入女团决赛。

澳洲实力不俗，队内有奥运六朝元老洪剑芳，也有近来在世界青年赛有不俗成绩的小将刘杨子。我国女队以老带新，成功杀入女团决赛。

去年在东京奥运会打进四强的于梦雨退役后，世界排名第16位的冯天薇带领三名年轻球员征战伯明翰，只有她是共运会四朝元老，队友曾尖、王歆茹和周靖祎都是首次参加这项赛事的球员。

首场双打项目中，曾尖／周靖祎对垒洪剑芳与池敏贤（音译）发挥出色，以11比3、13比11领先，虽然在第三局浪费局点被对手以12比10追回一局，但她们在下一局以11比4拿下胜利，助团队获得第一分。

面对打法怪异的澳洲组合，首次参加共运会的两位新加坡女将周靖祎（左）和曾尖拼下胜利。（叶振忠摄）

随后出场的冯天薇对垒世界排名第72位的刘杨子遭到一点挑战，从落后时追平比分到拿到局点被对手化解都非常镇定，最终以14比12拿下首局。

作为澳洲新生代球员，20岁的刘杨子次局发起猛烈进攻，以10比6扳回一城。冯天薇第三局将比赛拖入自己的节奏中，刘杨子无法得分，前者以11比5再下一城。第四局，手感火热的冯天薇左右调动刘杨子，继续扩大比分，接着以11比5拿下胜利。

在新加坡2比0领先的情况下，世界排名第150位的澳洲老将洪剑芳背水一战，她的打法在当前乒坛非常少见，她不只是直板选手，球拍胶面也是一面反胶一面长胶，来回倒着打。

对于这种“直板倒板”的打法，曾尖有备而来，她一上来就打出8比0的梦幻般开局，虽然洪剑芳局末缩小比分，仍无阻曾尖以11比5拿下首局。次局比赛8比4领先的曾尖被对手追到9比9，洪剑芳拿到局点，不过前者成功化解，以12比10胜出。第三局，曾尖一路领先，以11比8拿下胜利。

女队总教练井浚泓（左二）在比赛中给参赛队友指导。（叶振忠摄）

我国女团连续六届（2002年至2022年）在共运会杀入团体决赛是个里程碑式的成就，女队总教练井浚泓说：“非常不容易。尤其这次是新的团队，老将的老，新手的新，年轻的年轻，大家非常好的一点就是团结一致，能够把困难准备得很足，拼下了这场比赛。在赛前我们觉得澳洲这个团队是非常难打的，因为他们的打法很怪。”

星期一（8月1日）新加坡时间晚上7时将进行决赛，对手是马来西亚，后者以3比2险胜威尔士。