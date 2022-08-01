【共运会】我国羽队复赛轻取苏格兰 半决赛硬碰印度

（早报讯）我国羽毛球队在8月1日（星期一）新加坡时间凌晨以3比0击败苏格兰，打进伯明翰共和联邦运动会混合团体四强，接下来将挑战上届冠军印度。

从整体实力来看，苏格兰并不是我国的对手，首先登场的我国混双组合许永凯／陈薇涵以21比18、21比17打败霍尔／朱莉。

许永凯（后）和陈薇涵助球队拿下第一分后，在场上拥抱庆祝。（叶振忠摄）

不像小组赛只能在看台支持队友，我国羽队这次在复赛能在赛场旁支持球队。没有比赛的郑加恒、金羽佳和骆建贤等人就在一旁为队友喝彩，许永凯和陈薇涵说他们在比赛时能听到他们的加油声，对他们起到很好的作用。

随后出场的骆建佑对垒苏格兰的史密斯没有遭到太大挑战，以21比8、21比5轻松胜出。我国羽队已以2比0领先，第三名登场的杨佳敏压力不大，她以21比15、12比21、21比11拿下世界排名第18位的克里斯蒂·吉尔莫，这是她职业生涯首次战胜这名“苏格兰一姐”。

杨佳敏受访时说：“第二局的时候我打得有点心急，然后第三局我尝试重新专注在比赛中，不要打得太急躁。这是我第一次战胜她，但我其实没有想太多之前和她的战绩，对我来说这是全新的一天。”

杨佳敏拿下胜利后，和在一旁看球的队友一一击掌。（叶振忠摄）

新加坡率先获得三分，后面的男双许永凯／骆建贤和女双金羽佳／黄嘉盈没有比赛。我国羽队将在星期二（8月2日）新加坡时间午夜12时半与卫冕冠军印度争夺决赛席位，后者在复赛以3比0轻取南非。

在另一场半决赛中，马来西亚将与英格兰展开对决。