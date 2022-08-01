（早报讯）美国上星期五（7月29日）隔夜股市连续三天上扬。纳斯达克指数大涨238.09点或1.88％，标普500和道琼斯工商指数也分别上涨1.42％和0.97％。

本地银行股被获利卖空，海峡时报指数上星期五跌9.09点或0.28％，闭市报3211.56点，全周涨0.95％。

星期一（8月1日）亚洲股市开盘走势平淡。目前澳大利亚和日本股市各涨0.22%和0.06%，韩国股市则微跌0.04％

星期一可关注的本地股票：

*怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）公布2022年上半财年业绩报告显示，集团净利增加51%至5亿2200万元，营收增长29%至106亿8100万元。主要是因为阿斯特拉国际（Astra International）收费公路业务的改善以及THACO汽车销售增长的推动，同比分别增长58%和43%至4亿6500万元和5200万元。

*星展集团（DBS）发文告宣布，任命Lim Chu Chong为印度尼西亚DBS的总裁，任命有待监管部门批准。他之前为机构银行（Institutional Banking）首席运营官。

*莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）2022年上半财年营收同比增加11.2％至3亿8230万元，息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长43.5％至1亿零700万元，净利同比上涨54.4％至6000万元。收入的增加主要因与疫情相关服务的贡献，以及边界重开，返回新加坡治疗的患者人数增加。不过，疫情的缓和，与疫情相关活动的盈利逐渐减少。此外，集团在中国的业务受到当地疫情封控的影响。

*腾飞印度信托（Ascendas India Trust）公布2022年上半财年业绩报告显示，信托每单位派息同比增长2％至4.28分，可派发收入同比上扬3％至4960万元，派息日是8月30日。此外，信托营收和净房地产收入（Net Property Income）同比都增长8％至1亿零330万元和8340万元。收益的增加主要因印度恢复正常后，IT园区入住率的提高，现已达90%。

*鸿通电子（Valuetronics）宣布即日起委任Liu Chung Mun为集团独立董事及审核委员会成员，他之前为Foran Energy Group的独立非执行董事。

*餐饮业者Katrina发布文告宣布，公司推出全方位服务的公寓出租，以满足边境重开后游客长期和短期住宿需求。