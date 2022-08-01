未来城市计划获拨款6600万元 探讨更有效开拓地下和海洋空间等

（早报讯）着重研发创新方案的未来城市计划获拨款6600万元，其中一半会投放在探讨更有效开拓地下与海洋空间，以腾出更多地面空间充当居住、办公与休闲用途。

国家发展部长李智陞星期一（8月1日）早上在世界城市峰会致辞时，宣布在未来五年投放这笔资金。

根据国家发展部文告，这6600万元将用于三个研究范畴，其中3500万元旨在探讨以更具经济效益和生产力的方式，开创地下与海洋空间。

另有1800万元用于开发跨学科城市规划解决方案，通过结合城市科学、数据分析及人工智能，帮助在规划与政策层面提供更能满足人们需求的成果与服务。

随着我国基础设施逐渐老化，其余1300万元旨在研发先进建筑检修系统以及更耐用的建材，以提升对老化基础设施的维修和保养工作。

李智陞说：“通过在政府、研究社群与私人业界之间展开更多研发合作，我们希望这些想法上的交流会加强城市环境的创新生态系统，并帮助我们的城市更好地应对新兴挑战。”

李智陞：提升公民参与度很重要

除了推动创新，李智陞也强调提升公民参与度的重要。城市吸引来自多元背景的人群，虽然这有时会促成意见不合或紧张关系，却也承载着许多值得借鉴的想法与经验。

随着社会需求持续演变，外部环境也渐趋复杂，李智陞说，城市领导和政府会渐渐意识到它们无法独力行事。“我们须要借助人民的多元才能与力量，合作应对这个时代的艰巨挑战。”

他以我国近期展开的长期规划检讨为例说，这次的检讨征集了逾1万5000名新加坡人对未来城市的期望与梦想，参与者提出的一些价值观过后成为长期规划的关键原则。