亚细安制造业经营状况再现温和改善

（早报讯）7月份亚细安制造业采购经理指数（PMI）显示，本地区制造业的经营状况在第三季度初再次显现温和改善，这是连续第10个月呈现增长态势。产出和新订单以稳健速度增长，尽管速度在当月略有放缓，此外在最近的调查期间，就业和采购活动增加，扭转了前几个月的收缩态势。

标普全球（S&P Global）星期一（8月1日）发布的7月亚细安制造业PMI为52.2，高于6月份的52。PMI指数高于50点荣枯线说明制造业正在扩张，低于50点则显示制造业萎缩。

在报告涉及的七个国家中，新加坡领先排名，制造业PMI为60，连续第二个月创下自2021年12月的新高，同时这也是亚细安制造业PMI有史以来最高的读数。缅甸是七个亚细安国家中唯一在7月出现制造业收缩的国家。

泰国制造业PMI为52.4，虽略低于2月份的历史最高值，但7月排名上升，显示商业改善速度加快；印尼为51.3，整体改善幅度不大；越南（51.2）和菲律宾（50.8）增长速度放缓，创近10个月和六个月内的最慢增长；马来西亚（50.6）则创近三个月以来的新高。

劳动力数量再一次扩张进一步提升了PMI指数，自2021年7月以来，亚细安各国积压工作量每月都在上升，不过在最近的调查期间，经季节调整后的各项数据均降至50.0以下，证明该行业存在闲置产能。

在价格方面，整个亚细安制造业的通胀压力仍然不小，但有迹象表明通胀正在降温。不过供应商在交货时间方面的表现继续恶化，7月份供应商交货时间的延长幅度达两年半之久。

标普全球经济师贝卢兹（Maryam Baluch）说：“最新的PMI数据表明，亚细安制造业进一步增长，最新数据与6月份的三个月低点相比有所改善，需求增长以及疫情限制的放宽促进了生产和销售。另外，业务需求增长也导致劳动力水平小幅上涨。”

贝卢兹指出，价格压力居高不下，虽7月有所缓解，但本地区央行可能会实行更严格的货币政策，这或影响未来几个月的增长势头。