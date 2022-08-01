本地股市周一早盘起28.14点

（早报讯）受指数成分股良好业绩以及隔夜美国先跌后涨表现的推动，本地股市星期一（8月1日）早盘跳空开涨。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬28.14点或0.88%，报3239.7点，盘中最高点是3141点，最低点3236.48点。

新加坡交易所（SGX）网站的数据更新上午一度停顿。新交所在上午11时03分在网站发布公告表示，富时罗素（FTSE Russell）通知新交所，SGX官网海指指数数据有待更新，影响全球客户，但证券和衍生品市场的交易照常。指数数据大约在11点40分左右恢复更新。

亚太区域股市多数上涨，深圳和上海股市分别上涨0.8%和0.16%；东京和悉尼股市也各涨0.57％和0.51％；首尔和香港股市则各跌0.02%和0.27%。

海指成分股早盘22只上扬，5只下跌，三只持平。

领涨的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和胜科工业（Sembcorp Ind），分别起5.07%至29.42元，以及起3.09%至3元。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者跌3.38%元至2元，后者跌1.39%至1.42元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和Acesian Partners居前两位，成交量分别为5106万股和3728万股，截至中午，前者股价无变动，后者上涨3.44%。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，市场近期情绪比较正面，短期内没有美国联邦储备局加息的压力，指数仍可能持续回弹一段时间。不过，他提醒投资者，市场现在已处于超买状态，随时都可能面临回调。长期来看，市场仍存在下行风险。

经济研究公司Capital Economics高级市场经济学家戈尔特曼Jonas Goltermann认为，由于通胀仍远高于目标，美国联邦储备局没有暗示将放弃激进的加息政策。

路透社引述巴克莱（Barclays）分析师的报告说：“央行关注的仍然是严重的通货膨胀问题和紧张的劳动力市场，而不是增长放缓的信号。这可能会打乱市场近期‘坏消息就是好消息’的看法。”