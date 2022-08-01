现有商业或机构建筑若没无障碍设施 明年初起改建时须提供基本无障碍设施

（早报讯）为进一步加速推动旧建筑翻新建设无障碍设施，从明年初起，建设局将规定没有无障碍设施的现有商业或机构建筑，在展开改建及加建工程时，须提供基本的无障碍设施。

建设局星期一（8月1日）发文告说，新条例规定总楼面面积超过500平方米、且还未有无障碍设施的商业和机构建筑业主，在展开任何改建及加建工程时，必须增设这些设施，例如在建筑入口处和入口楼层建造无障碍走道，以及确保建筑内有无障碍厕所等。这些建筑的业主不符合申请无障碍建设基金（Accessibility Fund）的条件。

建设局在2007年设立总值4000万元的无障碍建设基金，截至今年6月，当局已资助超过150个私人建筑业主增设无障碍设施，基金目前剩下约2000万元资金。

扩大无障碍建设基金的申请条件

当局也宣布扩大无障碍建设基金的申请条件，让已设有基本无障碍设施、且于1990年后至2013年前建造的建筑物申请基金，鼓励它们增添更多通用设计设施。建设局将共同资助达六成的施工费用，津贴顶限为10万元。

当局也会为须花费至少20万元、涉及电梯翻新的工程提供临时付款选项，以应付业主现金流需求。

在1990年之前建造的旧建筑也可继续申请无障碍建设基金，抵消增设基本无障碍设施的成本，基金申请期限将延长至2027年3月底。这些建筑的业主可获得最多80%的建筑成本资助，津贴顶限为30万元。