淡滨尼咖啡店两度停电 摊贩摸黑炒菜

（早报讯）淡滨尼咖啡店星期天（7月31日）两度停电，有摊贩得拿手机打灯，“闷”在厨房摸黑炒菜，无奈道：“都不知道在炒什么。”

读者张先生通知《新明日报》，星期天早上约11时到淡滨尼21街第201C座的长城咖啡店吃午餐时，咖啡店突然停电，只见摊贩在厨房内摸黑炒菜。

记者当天走访该咖啡店时，电力已恢复，麻辣摊位助手何先生（34岁）受访时说，早上共停电了两次，一次是在9时半，另一次则在11时，两次都停电约1小时。

他早上抵达咖啡店准备开摊时已经停电，随后电力恢复，他以为可以如常做生意，不料正要开始营业时，又再次停电。

“我们用煤气的还能继续煮炒，但厨房里一片黑暗，不仅要摸黑切菜，也不知道在炒什么，只能拿手机打灯，靠着微弱的灯光炒菜。”

停电后，厨房里的抽油烟机也无法启动，他又不能不继续炒菜，又闷又热，搞得满头大汗，所幸停电时间不长，冰箱里的食材也没事。

炒福建虾面摊贩高先生则说，虽然停电只是一小时，但由于厨房一片漆黑，也同样只能靠手电筒的灯，才能继续炒面。

售卖点心的摊位员工表示，停电时只能售卖已经炸好的食物，现场蒸的点心当时则无法售卖。

咖啡店停电后，厨房里头一片漆黑。（读者提供）

疑用电量过高自动断电

咖啡店主管洪先生（45岁）解释说，相信是用电量过高，才会突然跳闸。

“当局有设制用电量，可能有些摊位使用较多电器，或是使用用电量高的机器，所以用电量一超过使用额，就会自动断电，只能通知当局，让他们恢复电力。”

他说，咖啡店跳闸的情况其实不罕见，他早前在其他咖啡店也遇过相同情况。

“咖啡店没有限制每个摊位指定的用电量，也不会特别去指示摊贩不能用用电量太高的机器，不过摊贩必须自己注意。”