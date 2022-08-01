【国会】黄循财：金管局上财年亏损不影响政府财政预算

（早报讯）新加坡金融管理局上财年的74亿元亏损，不会影响政府的财政预算。

副总理兼财政部长黄循财星期一（8月1日）在国会回应西海岸集选区议员洪维能、三巴旺集选区议员维凯以及武吉班让区议员连荣华的提问时指出，金管局上财年的亏损对政府可获得的国家储备净投资回报没有影响。

金管局通过国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）框架为国家财政收入做出贡献。在这个框架下，政府可使用金管局、新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡（Temasek）最高达50％的预期长期实际回报。

黄循财说：“国家储备净投资回报是根据三家机构的预期长期回报来计算，因此不受短期表现影响。金管局上财年的净亏损对政府可获得的净投资回报没有影响。”

另一方面，金管局与其他法定机构一样须缴税，税额为扣除之前财年累计亏损后净利的17％。

黄循财指出，政府意识到，由于货币兑换和投资回报的双重效应，金管局的贡献每年会显著变动。因此自2019财年以来，政府让金管局以三年均分的方式缴交每年的税务贡献，从而减缓政府税收的波动。

这意味着，尽管金管局在2021／2022年蒙受净亏损，金管局仍会按前两个财政年取得净利所累计的税款，缴付11亿元给政府。

黄循财说：“这个调节方程式减缓了金管局净亏损对政府财政预算的冲击。”

金管局在2021／2022年的外汇储备投资收益达40亿元，不过被新元增值而造成的87亿元负货币兑换效应所抵消。这是它20年来第四次出现净亏，幅度是最小的。

黄循财解释，负货币兑换效应与金管局以外币衡量的投资表现无关，也不影响我国官方外汇储备的国际购买力以及金管局采取的货币政策。由于外汇储备的作用是保障新元的国际购买力，因此外汇储备的外币计值比新元计值更为重要。