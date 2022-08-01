维文赴金边出席亚细安外长会议

（早报讯）外交部长维文医生星期二（8月2日）起前往柬埔寨首都金边，出席第55届亚细安外交部长会议和系列会议。

这些会议包括，一系列扩大外长会议、第23届亚细安加三外长会议、第12届东亚峰会外长会议，以及第29届亚细安区域论坛。

外交部发文告说，亚细安外长将在本届会议上检讨亚细安共同体的建设工作，并讨论如何继续强化亚细安核心地位与团结。

亚细安轮值主席国柬埔寨定下的主题是“亚细安：共同应对挑战（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）”。外交部说，亚细安外长将根据这个主题，检讨亚细安对区域和全球挑战作出的集体反应，包括冠病后复苏。

会议也将盘点2021年4月在印度尼西亚雅加达举行的缅甸危机特别峰会上，就缅甸局势达成的五点共识的落实情况。五点共识包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

亚细安外长也将在一系列扩大外长会议上，与亚细安对话伙伴国代表交流。这些对话伙伴国是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、英国和美国。美国国务卿布林肯、中国国务委员兼外长王毅和俄罗斯外交部长拉夫罗夫等人都已确定将出席。

我国外交部文告说，维文也会在亚细安加三外长会议、东亚峰会外长会议和亚细安区域论坛上，同其他外长就当前和新出现的国际与区域形势交换意见，并讨论如何促进区域和平与稳定。

维文将在星期五（5日）结束访问。