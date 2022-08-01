哈莉玛总统会见来访的佩洛西一行 肯定新美极佳关系

（早报讯）我国哈莉玛总统与美国众议院议长佩洛西率领的代表团星期一（8月1日）会面，双方对新加坡和美国之间极佳而持久的伙伴关系表示肯定，也讨论了两国紧密的教育和民间联系，并乐见在气候变化等新兴前瞻领域扩大双边合作。

根据我国外交部的文告，与会双方也就如何加强新美双方的社会凝聚力交换意见。

由佩洛西率领的美国众议院代表团星期一开始对我国进行为期两天的访问。新加坡是佩洛西和代表团亚洲行的第一站，他们随后将续程访问马来西亚、韩国和日本。

佩洛西和代表团上午在总统府礼貌拜会了哈莉玛总统，并与李显龙总理和外交部长维文医生会面，他们也同副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤以及国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼进行会谈。

随佩洛西出访的包括众议院外交委员会主席格米克斯（Gregory Meeks）、退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）、筹款委员会副主席德尔本（Suzan DelBene）、经济与消费者政策小组委员会主席克里希纳穆尔提（Raja Krishnamoorthi），以及外交事务委员会与军事委员会成员安迪·金（Andy Kim）。他们都是民主党人。

根据哈莉玛总统8月1日下午的面簿贴文，她也同美国国会代表团针对如何为妇女创造更多机会，交换了意见。

新美两国都没有正式公布代表团抵达新加坡的时间，但飞机追踪网站“Flightradar24”上的资料显示，一架可能载有佩洛西及国会代表团的飞机，8月1日凌晨4时22分降落在我国巴耶利峇空军基地。