卫生科学局临时授权使用冠病预防药物Evusheld 免疫力受抑制者可注射

（早报讯）卫生科学局临时授权在本地使用由阿斯利康生产的抗病毒单克隆抗体药物“Evusheld”，免疫力受抑制或不适合接种冠病疫苗的特定人群可通过注射这款药物预防冠病。

卫生科学局星期一（8月1日）发文告说，当局在咨询药物咨询委员会后，通过大流行病特别采用程序（PSAR）临时授权使用这款药。名为Evusheld的药物由两种单克隆抗体（monoclonal antibodies）组成，通过肌肉注射。

药物授权用在近期未接触过已知冠病患者的成年人，而他们主要因免疫力受中等至严重程度的抑制，不太可能在接种冠病疫苗后产生足够的免疫反应；或者不适合接种冠病疫苗。

但文告强调，对于可接种冠病疫苗的人，预防性药物Evusheld不能替代冠病疫苗接种。药物必须由医生开具处方，个别患者是否适合使用这款药物，须由处方医生进行仔细的临床评估来决定。

文告指出，有关Evusheld的效能数据来自正在进行的第三阶段研究。研究包括5000多名年龄介于18岁至99岁的参与者，他们还未接种冠病疫苗，且拥有接种疫苗后无法产生足够免疫反应，或冠病感染风险增加的风险因素。

研究结果发现，比起安慰剂，Evusheld可降低感染有症状冠病的风险约77%，对于非奥密克戎病珠的保护期约六个月。