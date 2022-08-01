【国会】内政部提呈收债新法案 管制收债活动

文 /
孙靖斐

发布 / 2022年8月1日 5:20 PM

更新 / 2022年8月1日 5:45 PM

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲在国会上对收债法案提出一读，以管制我国的收债活动，同时赋权警方制止不当的收债行为。（gov.sg视频截图）
社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲在国会上对收债法案提出一读，以管制我国的收债活动，同时赋权警方制止不当的收债行为。（gov.sg视频截图）

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（早报讯）追债手段层出不穷，从带有威胁字眼的大字报、披麻戴孝或到公共场所公然追债，这些都可能对公众造成恐慌和滋扰。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲星期一（8月1日）在国会上对收债法案提出一读，以管制我国的收债活动，同时赋权警方制止不当的收债行为。

警方近年来接获大量有关不当收债活动的投报。为制止对公众造成恐慌和滋扰的收债活动，内政部在6月15日至29日展开公众咨询后，对收债行业设立监管制度。

新法案涵盖在我国展开的收债活动，包括找出债务人，以及向债务人请求、索要或收取欠款的行为。

其中，收债公司必须遵循法案的执照制度（licensing regime），即申请执照，并对旗下收债人的行为负责。旗下收债人则必须和公司提交联合申请。

警方将对申请者，包括公司主要负责人和收债人进行审查，对适合提供收债服务者发出许可证。

如果收债单位触犯法律或规定，相关许可证或被撤销。

此外，法案也对受监管的贷款和收款单位设立类别执照制度（class licensing regime），包括银行、商业银行、持照信用卡或签账卡公司、金融公司，以及持牌或豁免放债人。这些单位无须个别申请执照，雇员也不用额外申请许可证。

收取个人债务者或企业内部的信贷部门，以及其他较不可能扰乱公共秩序的单位则不受这项法案规管。

收债法案下，无照收债活动是犯法的，包括调派未经许可的收债人。犯法者可面临罚款或最长五年的刑期。此外，违规者的执照、类别执照或许可证也可能被暂停或撤销。

内政部答复《联合早报》时说，这项法案在国会通过后，预计将在2023年下半年到2024年上半年之间正式实施。

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