李显龙总理会见佩洛西 强调稳定的中美关系对区域和平与安全之重要

（早报讯）我国总理李显龙星期一（8月1日）会见美国众议院议长佩洛西一行，双方肯定新加坡和美国深入且多层面的伙伴关系。在会见中，李显龙也强调稳定的中美关系对本区域和平与安全之重要。

李总理星期一在总统府会见佩洛西及她率领的议员代表团。双方肯定新美之间建立在国防、安全以及经济领域的坚实合作基础之上的双边关系。他对众议院代表团承诺支持美国继续大力参与区域事务表示欢迎。

根据外交部发出的文告，双方也讨论要如何借助诸如“印度太平洋经济框架”（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）等倡议，深化美国在本区域的参与。

此外，李总理和众议院代表团也就乌克兰战争、台海两岸关系、气候变化等关键的国际和区域发展交换了意见。李显龙强调了稳定的中美关系对本区域和平与安全之重要。

佩洛西等一行也同副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼进行会谈。

副总理兼财政部长黄循财稍晚时在面簿发文，表示高兴迎接由佩洛西率领的议员代表团来访。

黄循财写到，大家重申了新美两国密切和持久的双边伙伴关系，以及美国在提供区域和平稳定与繁荣框架上扮演的关键角色。

他说，新加坡期待在绿色经济、可持续金融与数码经济等众多领域，深化与美国的合作。新方也感谢在美国众议院的许多朋友们，在加强新加坡与美国的联系方面扮演重要角色。