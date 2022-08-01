李显龙总理会见佩洛西 强调稳定的中美关系对区域和平与安全之重要

文 /
陈可扬

发布 / 2022年8月1日 5:40 PM

更新 / 2022年8月1日 11:56 PM

李显龙总理（右）8月1日在总统府同美国众议院议长佩洛西和众议院代表团会面，针对一系列双边、区域和国际课题进行了讨论。（通讯及新闻部提供）
李显龙总理（右）8月1日在总统府同美国众议院议长佩洛西和众议院代表团会面，针对一系列双边、区域和国际课题进行了讨论。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）我国总理李显龙星期一（8月1日）会见美国众议院议长佩洛西一行，双方肯定新加坡和美国深入且多层面的伙伴关系。在会见中，李显龙也强调稳定的中美关系对本区域和平与安全之重要。

李总理星期一在总统府会见佩洛西及她率领的议员代表团。双方肯定新美之间建立在国防、安全以及经济领域的坚实合作基础之上的双边关系。他对众议院代表团承诺支持美国继续大力参与区域事务表示欢迎。

根据外交部发出的文告，双方也讨论要如何借助诸如“印度太平洋经济框架”（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）等倡议，深化美国在本区域的参与。

此外，李总理和众议院代表团也就乌克兰战争、台海两岸关系、气候变化等关键的国际和区域发展交换了意见。李显龙强调了稳定的中美关系对本区域和平与安全之重要。

佩洛西等一行也同副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼进行会谈。

副总理兼财政部长黄循财稍晚时在面簿发文，表示高兴迎接由佩洛西率领的议员代表团来访。

黄循财写到，大家重申了新美两国密切和持久的双边伙伴关系，以及美国在提供区域和平稳定与繁荣框架上扮演的关键角色。

他说，新加坡期待在绿色经济、可持续金融与数码经济等众多领域，深化与美国的合作。新方也感谢在美国众议院的许多朋友们，在加强新加坡与美国的联系方面扮演重要角色。

黄循财（左四）与来访的佩洛西（右四）一行合影。随行的其他美国民主党议员是：众议院外交委员会主席格米克斯（Gregory Meeks，左二）、退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano，左一）、筹款委员会副主席德尔本（Suzan DelBene，左三）、经济与消费者政策小组委员会主席克里希纳穆尔提（Raja Krishnamoorthi，右一），以及外交事务委员会与军事委员会成员安迪·金（Andy Kim，右二）。（通讯及新闻部提供）

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