【国会】政府接管体育城总费用共计23亿元

（早报讯）政府终止新加坡体育城的公私协议后须支付15亿元给体育城私人有限公司，再加上每年约6800万元的运作成本，收回体育城后至2035年的所有费用共计23亿元。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（8月1日）在国会发表部长声明时形容这是一项“公平的交易”，并强调这些都是政府迟早须要支付的费用，而不是赔偿金。

新加坡体育理事会与体育城私人有限公司（Sportshub Pte Ltd，简称SHPL）于2010年签署公共私营合作协议，由SHPL预先支付体育城建筑费用，并管理场地和主办活动。政府则会在2014年至2035年间，每年支付1亿9370万元给SHPL。

不过，政府已决定终止这项协议，由体理会在今年12月9日正式接管体育城。

政府终止协议后须支付15亿元给SHPL，包括12亿元的建筑费用及3亿元的公开市场估价费用。体育城每年的运作成本预计为6800万元，也就是说，政府接管后至2035年须承担的运作成本约8亿元。

唐振辉指出，这些费用加起来后与政府按照原定安排须支付的23亿2000万元相近。他也强调，这是政府为收回体育城进行的一项公平交易。“这些都不是政府终止协议须支付的赔偿金，而是我们迟早须要承担的成本。”