本地股市星期一上升0.85％

（早报讯）受成份股良好表现带动，新加坡海峡时报指数星期一（8月1日）闭市报3,238.75点，上升27.19点或0.85％。

亚太股市表现不一，台湾股市星期一下跌0.12％。上海和深圳股市分别上升0.21％和0.97％。悉尼、首尔、东京和香港股市分别涨0.69%、0.03%、0.69%和0.05％。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员黄田昭接受《联合早报》访问时说，影响海指表现的两个主要因素包括盈利和经济数据。

在盈利方面，黄田昭指出，本地上市公司近期开始发布业绩，在海指比重大的华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）本周会发布业绩，市场将会关注这两家公司。大华银行（UOB）已在上周发布业绩。“在更高的净利息收入带动下，大华银行盈利超出预期，而投资者将观察华侨银行和星展集团是否能复制这样的稳健表现。”

黄田昭认为，市场这个星期也会关注主要来自美国的经济数据，包括ISM数据、JOLTS职位空缺数据等。弱于预期的经济数据或许会促成美国联邦储备局被迫放慢加息步伐，进而支持全球风险偏好并提振本地股市。

周一全场交易量12亿5000万股，交易总额9亿2933万元。上升股309只，下跌股200只。

领涨的是怡和合发（Jardine C&C），上涨5.04%，收报29.41元。领跌的则是吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT），滑落2.90%，收报2.01元。