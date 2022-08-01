警方加强国庆庆典安保 浮动舞台周围划为特别活动区

（早报讯）8月9日国庆日当天，警方将加强国庆庆典场地滨海湾浮动舞台周围地区的安保措施。

根据警方文告，国庆庆典已在公共秩序法令下定为“加强保安特别活动”，其中滨海湾浮动舞台周围划为特别活动区。特别活动区里也划设安检措施更为严密的特区范围（Special Zone），以保护公众安全。特别活动区的范围包括市政区、滨海湾、宝龙坊、尼诰大道，以及丹戎禺一带。

特区范围则涵盖滨海艺术中心、滨海湾金沙、F1维修大楼等地段，警方将在国庆日当天加强对特区的安全检查。

两个区块的安保措施加强安全措施的时段为8月9日凌晨零时至晚上23时59分。

公众不得携带有害物质、烟火、易燃物、爆炸物、军火、喷漆罐、扩音器、广播设备和带有示威或特定意图的旗帜、标语、衣物、雨伞、充气物等物品，进入特别活动区。

警方有权搜身，若发现违禁物品，除没收外，违例者可能被逮捕，并面对罚款最多2万元或监禁最长12个月，或两者兼施。若有必要，警方有权禁止相关人士进入或要求他们离开特别活动区。

警方也提醒，特别活动区内禁止携带或使用无人机。无照携带或使用无人机进入特别活动区，或在特别活动区外使用无人机干扰、妨碍、影响或阻挡国庆庆典的举行也都属违法行为，违例者也可能被逮捕，并面对罚款最多2万元或监禁最长12个月。

警方吁请公众遵守当局指示。任何人若涉危及特别活动区和特区范围安全的活动，当局将严厉依法办理。