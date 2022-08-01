8月首两个星期将持续多雨

（早报讯）8月首两个星期本地将持续多雨天气，与7月下半月相似，并在大多的早上和下午可能出现短暂雷阵雨。

每日气温预计介于24至33摄氏度，在一些下雨天的晚上，最低气温可降至23摄氏度。在8月上半月的后段，最高气温可达34摄氏度。预计也会有几天将出现相对温热潮湿的夜晚，夜间最低温度高达28摄氏度，特别是在本岛东部和南部沿海地区，东南风从周围吹来温热潮湿的空气。

新加坡气象署星期一（8月1日）的文告指出，西南季风将在新加坡及周边地区持续，低风从东南或西南吹来。8月上半月内会有一两天，新加坡及周边地区的盛行风交汇可能会导致全岛多个地区出现中度至强雷阵雨。

受到苏门答腊风飑（Sumatra squalls，即急骤强风）的影响，我国全岛多处也会有几天的黎明前和早晨出现雷阵雨和刮起大风。8月首两个星期的预计总降雨量将高于岛上大部分地区的平均水平。

7月下半月比上半月更多雨，由于白天陆地地区的强烈加热，有几天上午较迟时分到下午，岛上部分地区下起雷阵雨。

7月22日，新加坡及周边地区的盛行风交汇，下午在岛上许多地方下起中度至强雷阵雨。裕廊西当天的总降雨量为56.8毫米，是7月有记录以来的最高每日总降雨量。