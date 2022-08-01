我国新增4709起冠病病例 过去三周以来最少

（早报讯）我国星期一（8月1日）新增4709起冠病病例，是过去三周以来，单日新增病例最少。重症病患减至80人，其中65人需要输氧，15人在加护病房。再有两人因冠病并发症逝世。

根据卫生部网站，新增病例中，4548起是本土病例，161起从境外输入。今天的单日新增病例也是过去三周以来的最低，单日新增病例低于5000起的最近一次，是在7月11日，当天新增病例为4495起。

卫生部长王乙康星期一在国会指出，卫生部即日起把二度感染的人数也纳入每日通报的病例数字，以更准确地反映疫情形势。

新增本土病例中，4119人通过抗原快速检测（ART）确诊，429人的核酸检测（PCR）结果呈阳。七天移动平均病例数为7421起，每周病例传播率自7月23日起连续10天低于1，为0.87。

目前有676名冠病病患住院，过去一天有7816人出院或完成隔离。

截至星期天（31日），全国人口中93％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的23万4932起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.03％病逝。

截至星期一中午，本地确诊病例累计171万8765起。累计死亡病例增至1520人。