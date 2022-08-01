卫生部修正冠病死亡病例 去年死于冠病并发症总数增18人

（早报讯）随着生死注册局确定了最终的2021年报告并进行年度的数据核对，去年死于冠病并发症的人数增加18人，从803人增至821人。

卫生部星期一（8月1日）发文告解释，医生必须立即通知卫生部有关任何冠病死亡病例，而当局会按照医生的申报，在卫生部网站上公布每日死于冠病并发症的病例。

在2021年生死注册法令下，医生也必须向生死注册局通报死亡原因的有关信息。上一年的生死注册报告会在新一年的6月确定且发布，卫生部预计会在每年7月调整冠病死亡病例。

卫生部核对了记录和生死注册局的报告后，针对2021年的冠病死亡病例做出了调整，增加多18人。

当中，八起死亡病例没有通报给卫生部，只通报给注册局；11起有向卫生部通报，但没把冠病并发症列为死因。医生在进一步审查后，才向注册局通报这些病例是死于冠病并发症。

另有一起冠病死亡病例出现在卫生部的2021年数据，但出现在注册局的2022年死亡数据，原因是病例在去年12月31日去世，卫生部会把这起死亡病例列在2022年的数据中。

此外，五起出现在生死注册报告上的死亡病例，他们在国外感染冠病，之后返新后死亡。这些死亡病例则不会算在数据中，因为卫生部的数据只包括在本地确诊后的死亡病例。