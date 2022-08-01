已取得华丰92.29%股权 Sanjuro United将强制收购其余股份

（早报讯）房地产公司华丰股份（Hwa Hong）的收购方Sanjuro United已取得华丰90%以上的股权。收购方指出，将行使权利强制收购其余的股份，并将公司除牌。

华丰股份星期一（8月1日）晚上披露，收购华丰的献议在下午5时30分截止，收购方共获得了92.29%的华丰股权。如收购献议所述，收购方打算让华丰成为它的子公司，不打算保留华丰的上市地位。

收购方也说，它有权并将在适当时机行使强制收购权利，以相当于最终收购价每股0.40元强制收购其他股东的所有股份。

Sanjuro United是由王荣耀领导的财团，在今年5月提出以每股0.37元自愿性全面收购献议，掀起了华丰控制权的争夺战。在这之前，荣耀原本是华丰的执行董事与代董事经理，但在华丰年度股东大会前夕以“个人理由”辞去上述两个职位。

收购方后来把收购价从每股0.37元提高至0.40元。华丰三名大股东兼当权董事王荣禄、王荣辉与王荣康却委任财务顾问寻找竞购者，并表明不会接受收购献议。大部分独立股东也按兵不动，静候竞购者出现。

上月26日，三名当权董事兼大股东改变初衷，宣布接受收购献议，导致收购案急转直下，收购方最终成功取得超过九成股权。

华丰股价周一收于0.395元，下跌1.25%。