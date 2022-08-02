【共运会】3比2险胜英格兰 我国乒乓男团坐亚望冠

（早报讯）我国乒乓球男队在伯明翰共和联邦运动会男团半决赛激战五场，最终以3比2战胜劲敌英格兰，他们将在决赛挑战印度。

这场比赛在新加坡时间星期一（8月1日）晚上11时半举行，率先出场的男双郭勇／冯耀恩表现出色，他们以11比9、11比7、11比7打败英格兰组合沃克／皮奇福德，拿下团体第一分。

接着出场的周哲宇挑战世界排名第74位的金克霍尔无缘胜利，让对手以11比8、9比11、11比4、12比10将比分扳至1比1。接下来出场的冯耀恩世界排名第117位，他挑战世界第20的皮奇福德一点都不怯场，紧咬着比分，以11比7、9比11、11比8、11比9获胜。

我国男将冯耀恩助球队获得关键的两场胜利。（海峡时报）

第三位出场的小将郭勇招架不住金克霍尔的进攻，7比11、5比11、4比11败下阵来，比分回到2比2。

我国和英格兰在第五场比赛背水一战，周哲宇这次没让胜利溜走，对垒世界排名第92位的沃克时以11比6、11比5、7比11、11比7助球队锁定决赛门票。

代表英格兰出战的三位球员的世界排名皆比我国球员高出不少，但新加坡健儿以冲击者的姿态将对手拉下马，时隔八年再度杀入决赛。他们上届在男团半决赛不敌印度，铜牌战输给英格兰。

我国男队接下来的对手是印度，比赛会在星期二（8月2日）新加坡时间晚上8时半展开。印度在半决赛以3比0击败尼日利亚。

新传媒meWatch平台和新电信电视21-26频道将直播这场赛事。