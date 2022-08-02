（早报讯）美国股市星期一（8月1日）隔夜股指收盘均小幅下跌，道琼斯工商指数下跌0.14%，收于32798.4点；纳斯达克指数下跌0.18%，收于12368.98点；标普500指数下跌0.28％，报4118.63点。

新加坡海峡时报指数星期一闭市报3238.75点，全日上升27.19点或0.85％。整体交易量12亿5000万股，交易总值9亿2931万元。上升股309只，下跌股200只。

亚太地区股市星期二（2日）开盘表现疲软，悉尼股市开盘基本持平，微跌0.03点，首尔和东京股市开盘各下滑0.05%和0.64%。

本地股市星期二可关注股票：

1.房地产公司华丰股份（Hwa Hong）披露，截至星期一下午5时30分，收购方Sanjuro United已获得公司92.29%的股权，将行使强制收购权利，以相当于最终每股0.40元收购其余股份，并将公司除牌。公司星期二早上宣布，即日起公司股票交易暂停。

华丰股份也于星期一晚公布，公司于当日委任Ong Eng Yaw为非独立执行董事及集团董事。

2.大东方控股（Great Eastern）盘前发布上半财年业绩报告，集团第二季和上半年净利分别上涨19%和11%，达1亿7410万元和3亿6550万元。第二季归属股东净利分别上涨22%至2亿8290万元，但上半年归属股东净利下降25%至5亿零290万元。

此外，集团董事会宣布，集团将给予每股普通股10分的中期一级免税股息，派息日为8月31日。

3.胜捷企业（Centurion）公布，根据集团截至6月30日的上半年度未经审计的综合管理账目初步评估，集团预计上半年归属于公司股东的净利同比将大幅增加不少于250%，去年同期约870万元。收益增加主要是由于集团的经营业绩恢复和海内外各类住宿业务组合的收入贡献。

4.卫星通讯设备供应商Global Invacom公布，根据集团截至6月30日的上半年度未经审计的综合管理账目初步评估，集团预计上半财年的税后净亏损约330万美元（约454万新元）。集团营收约为3720万美元，去年同期为4040万美元。

5.工业危险废物处理公司5E Resources公布，公司首席财务官Chear Ee Lee申请辞职，离职日为9月19日。

6.中国之星食品集团（China Star Food）宣布，因内部事务有待解决，集团取消向新交所延长遵守凯利板条例时间的申请。公司将在获得更多有关事件的细节后，在适当时候向股东通报。

7.新电信（Singtel）旗下联号公司印度电信服务提供商巴帝Airtel（Bharti Airtel）宣布，公司以 4308亿卢比（约75亿新元）标得印度多个频段的使用权，并计划在全国各地提供5G网络服务。