台海局势牵连亚太股市 海指周二早盘窄幅震荡

（早报讯）台海局势紧张牵连亚太地区股市；此外，市场在美国联储局加息数据和科技大公司业绩公布后，也缺乏催化剂维持涨势。本地股市星期二（8月2日）开盘下跌5.39点或0.17％，之后指数小幅震荡在3228.4点到3244.06点之间。

截至中午12时04分，新加坡海峡时报指数下跌5.26点或0.16%，报3233.49点，盘中最高点是3244.06点，最低点3227.37点。

亚太区域股市方面，深圳和上海股首当其冲，分别下跌3.6％和2.88％；香港和台北股市也各下挫2.69％和1.86％；东京、悉尼和首尔股市下滑介于0.4%到1.45%之间。

海指成分股方面，20只下跌，七只上扬，三只持平。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者跌2.49%元至1.96元，后者跌1.6%至0.92元。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和新科工程（ST Engineering），分别起4.16%至56.36美元，以及起0.99%至4.09元。

活跃股方面，九天化工集团（Jiutian Chemical）和利百（Nippecraft）居前两位，成交量分别为6729万股和4570万股，前者上涨2.15%，后者跌4.72%。

SPI Asset Management管理合伙人斯英尼斯（Stephen Innes）指出，美国众议院议长佩洛西几乎肯定会在星期二访问台湾，现在看中国是否将局势升级。他认为，没有一方想要开战，但发生意外甚至战争的风险是真实存在的。

IG市场策略师叶俊荣说，美国大型科技公司的收益报告和联邦公开市场委员会（FOMC）会议已过，市场需要新的催化剂来维持涨势。隔夜美国7月份ISM制造业PMI公布的数据中，虽然原材料价格大幅下降18.5个百分点是好消息，但政策收紧将导致经济活动进一步放缓。

对于海指，他认为，在另外两家银行公布业绩之前，投资者可能会暂时观望。但与其他海外市场相比，海指相对更具弹性。