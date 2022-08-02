本地初创公司推出电动三轮车 进军泰国和柬埔寨市场

（早报讯）三轮车跑得快，现在用电池跑更快。本地初创公司MVLLABS通过旗下子公司ONiON Mobility，星期二（8月2日）正式推出一款可更换电池的电动三轮车ONiON T1c，进军泰国和柬埔寨市场。

ONiON Mobility一直积极推动东南亚电动车的业务。该公司今年较早时候还在柬埔寨推出了款型为ONiON T1的电动三轮车，当地俗称之为e-tuktuks。

到目前为止，柬埔寨路上总共有450辆ONiON T1行走着。该公司表示，这个数字预料会在未来12个月内增加到3000辆。

MVLLABS认为，“快速”交货是个本区域的一个有潜能的新兴行业。ONiON Mobility今年较早前就与现代（Hyundai）的Glovis和CP Group的子公司ALLNOW Logistics展开试点合作，为在泰国曼谷的选定7-11网点履行7-Delivery服务订单，落实了三方计划使用电动和氢能车这个环保方式从事物流服务的目标。

ONiON Mobility首席执行官禹景植在谈到公司进军泰国的计划时说：“我们希望能够把我们可持续的移动生态系统带到泰国。我们将与当地伙伴合作，确保能够为泰国的司机、骑手和当地企业创造和分享成果。”

禹景植也说：“从这个7-Delivery服务试点项目开始，我们也希望能够与当地市场分享整个移动生态系统中的其他产品，例如：TADA召车应用程序和ONiON电动车。”

目前，ONiON在柬埔寨金边有九个电池交换站，包括一个霸级电池交换站。此外，该公司与泰国PTT Energy和柬埔寨TotalEnergies Marketing也合作经营数个充电站。

MVLLABS除了从事电动三轮车业务之外，也在新加坡和整个东南亚经营召车应用程序TADA。因此，柬埔寨的乘客也可以通过TADA召车应用程序预订ONiON的乘车服务。