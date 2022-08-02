柬新合作中心正式开幕 继续为柬官员提供技能培训

（早报讯）亚细安一体化行动计划推行20年，新加坡至今已协助培训超过1万零700名柬埔寨政府官员，分享我国在创新、公共政策与治理方面的经验。

为纪念新加坡与柬埔寨通过亚细安一体化行动计划（Initiative for ASEAN Integration，简称IAI）开展技术合作20周年，访问柬埔寨首都金边的外交部长维文医生，星期二（8月2日）同柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆（Prak Sokhonn），一起为柬埔寨—新加坡合作中心主持正式开幕仪式。

维文致辞时说，2000年发起的IAI，支持包括柬埔寨在内的亚细安新成员国的能力建设。自那时起，已有超过1万零700名柬埔寨政府官员参与我国IAI课程，超过1万6600名官员也参与新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme，简称SCP）的课程。

维文说，柬新合作中心是我国全面提供发展援助的综合平台。它将更多机构和亚细安对话伙伴聚集在一起，包括外国发展援助机构，在柬埔寨提供更相关和最新的能力建设计划。

柬新合作中心的数名校友也出席了正式开幕仪式。维文说，随着两国走出冠病疫情，期待更多柬埔寨政府官员能恢复实体参与IAI课程，以及柬新合作中心的其他项目。

1992年启动的SCP，通过能力建设计划与其他发展中国家分享新加坡经验。新加坡于2000年担任亚细安轮值主席国期间也启动了IAI，主要为当时发展较慢的四个亚细安成员国，即柬埔寨、老挝、缅甸和越南提供技术培训方面的协助，缩小成员国之间的发展鸿沟，加速亚细安一体化。

这包括在这四国设立培训中心，提供经济发展、贸易便利化、公共行政、法律和沟通能力等方面的课程。李显龙总理2018年宣布将四家培训中心升级为新加坡合作中心。其中，柬新合作中心最先在2018年7月投入运作。