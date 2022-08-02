世界城市峰会知识理事会成立 探讨创新方案打造可持续城市

（早报讯）宜居城市中心成立“世界城市峰会知识理事会”，来自世界各地的思想领袖将探讨打造宜居、可持续及具有韧性城市的创新与可行方案。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮星期二（8月2日）中午出席世界城市峰会致辞时说，这两个理事会将分别针对城市科学与韧性展开讨论。

理事会也会为宜居城市中心的相关研究，以及世界城市峰会的未来议程提供指引与支持。

英兰妮说，全球许多城市都致力于应对气候危机，立下可持续目标和净零承诺，我国也在去年推出2030年新加坡绿色发展蓝图。因新加坡土地面积有限，也没有足够的天然资源与气候条件来大规模部署可再生能源，难和较大国家的城市透过同一方法达到净零碳排放。

“我们面临的种种限制清楚表明，各城市携手合作，共同达到净零排放至关重要。通过合作，城市可获得更大的环境与经济效益。”

英兰妮也指出，尽管要在满足人民需求的同时减少对环境的损害具有挑战，达到净零排放并不是零和博弈，应尽可能探讨可把两种需求的协同效应最大化的解决方案。

她举例，不少城市有意采用基于自然的解决方案（Nature based Solutions）来解决城市挑战，这些解决方案能为人类与生物多样性带来益处。