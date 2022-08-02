【国会】政府正研究高温对人口健康的影响

（早报讯）热浪席卷全球，新加坡也无法幸免于全球暖化的影响。政府正在研究高温造成的热应激会如何影响人口健康，同时也会继续确保组屋居民的环境温度保持舒适。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（8月2日）在国会答复多名议员针对气温上升的口头询问时说，政府采用以科学为依据的政策和指导方针，加强社群对抗气候变化的韧性，尤其是年长者和户外工作者等较容易受高温影响的群体。

卫生部和永续部正合作研究热应激（heat stress）对人口的影响。根据国际劳工组织，热应激发生在高于35摄氏度的高湿环境中，一旦人们体温超过40摄氏度就会中暑。

除了提升社群的御热能力，傅海燕说，政府也持续探讨气温上升对新加坡和人口的影响，例如展开研究解析促成城市热岛效应的因素、测试不同御热策略的效果，以及探讨这会如何影响公共卫生。

此外，政府也积极制定有效的降温策略。其一是为城市环境降温，例如结合更多绿地、更广泛地使用降温建材等，其二是减少由人类活动产生的热能，例如推广使用更节能的电动车，以及提升工业和商业建筑的能效等。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪也阐述了政府为邻里和社区空间降温的具体举措。他指出，建屋发展局采用多项策略提升居民的热舒适度，例如多数组屋的南北朝向有利于减少吸热，新组屋区的设计也会利用模型改善空气流通。

全岛也会继续种植更多树木，为人们增添绿荫凉意。气温较高的裕廊岛和实里达航空园等工业区已逐渐披上绿衣，百万树木运动至今在工业区种下了近九万棵树。政府计划到了2030年，把工业区的树木总数从目前的18万棵，增至约26万棵。