【国会】刘燕玲：节能津贴致力于协助中小企业取得能源效率

（早报讯）贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲指出，电费占食品服务、食品制造和零售等领域中小企业的一大部分，政府的“节能津贴”（Energy Efficiency Grant）计划将致力于协助中小企业取得能源效率。

她于星期二（8月2日）在国会回答议员询问时指出，“节能津贴”这项新计划是政府协助企业取得更大能源效率的众多措施之一。

她指出，在过去九个月，中小企业的日子并不好过，尤其是在食品服务、食品制造和零售领域的中小企业。

这些企业的电费占整体商业成本的大部分，政府因此致力于协助它们，确保它们能够更具竞争力，以及降低成本。

中小企业将能够从今年9月1日至明年3月31日，申请节能津贴，这项津贴将让他们能在采纳节能器材时，获得高达70%的资助。

她说，节能津贴为制造业的公司提供援助，包括将资源效率设计整合到新的设施中，以及安装能源管理信息系统。此外，中小企业也可以利用能源效率科技中心等提供的能源评估，协助它们就采取何种措施提高能源效率作出知情的决定。这是国家环境局（NEA）与新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology）之间的协作。

刘燕玲欢迎人们提出进一步协助中小企业提高能源效率的建议。