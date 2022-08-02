遭四青年围攻图抢劫 阿叔买早餐无辜受伤

（早报讯）出门买早餐突遭四青年围攻，还两次伸手抢劫，六旬阿叔遇袭后踉跄跌倒，手部擦伤淤青，蒙受无妄之灾。

这起事件发生在7月13日清晨6时15分许，地点是裕廊东21街的第225A座组屋底层。

在当地居住逾30年的陈哲扬（67岁，退休人士）向《联合早报》申诉，事发当天他一如往常到裕华村熟食中心打包早餐。在回家路上，竟被一名陌生青年从后方猛锤头部。他还没来得及反应，青年就试图伸手劫财。

陈哲扬在组屋楼下无端被人袭击后脑勺。（卓祾祎摄）

一青年背后袭

“我当时人都傻了，下意识转身看是谁时，就有人往我左胸前的口袋掏东西，吓得我急忙用手护着。后来看到四名年约13至16岁的青年逃离现场。”

陈哲扬忆述，这些青年一边逃跑，还一边招手挑衅，并且全员身穿同样款式的运动短裤，疑是附近中学的学生。当时天色未亮，四周也没人，陈哲扬于是决定追上青年，查看他们究竟来自哪所中学。

一路尾随他们约500米后，陈哲扬相信是被青年发现后，其中一名青年拾起扫把，往陈哲扬的后脑勺打去，导致他疼得踉跄倒地，青年还不肯罢休，再度抢东西时，还往他的手部踢了一下。“我的口袋内其实只有身份证、六块钱和梳子，但这些人不知道。他们身强体壮，我哪里是他们的对手？”

其中一名青年用脚踢陈哲扬的手部，导致他淤青，还有些许擦伤，目前已痊愈。（卓祾祎摄）

向附近居民求助

四名青年后来逐渐聚集包围，陈哲扬感觉不对劲，赶紧向附近正在练气功的居民求助，才得以脱困。陈哲扬心有余悸地说，他报警验伤后，从警方的电眼画面中指出涉嫌干案的青年，至今仍不敢在清晨独自出门。

“平白无故被围攻真的很冤枉，希望警方早日捉到这群年青人。”

警方受询时证实接获相关报案，调查工作正在进行中。